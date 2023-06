XINGUARA: Acusada de matar homem a facadas, “Loira” se entrega à polícia

Maria da Cruz Silva, conhecida como “Loira”, se entregou no final da tarde deste domingo (11). Ela é acusada de ter participado da morte de Cleonildo Lima da Silva, de 23 anos, na madrugada de hoje, na Rua Rio Vermelho, no centro de Xinguara, no sudeste do Pará. A vítima foi morta a facadas.

“Loira” teria sido identificada por câmeras de segurança, que registraram ela e um homem, até agora identificado como “Vira Olho”, saindo do local do crime, com os braços ainda sujos de sangue. “Vira Olho” ainda não foi localizado.

De acordo com informações, a vitima e os acusados estariam consumindo bebida alcoólica desde cedo em uma residência. Vizinhos informaram à Polícia Militar, que foi a primeira a chegar no local, ter ouvido discussão durante a madrugada.

Quando a equipe da PM chegou, a vítima já estava sem vida. Os policiais isolaram a área e chamaram a Polícia Civil, que deu início as investigações. Ao analisar imagens de câmeras de segurança de uma casa vizinha de onde o crime ocorreu, os policiais identificaram “Loira” e “Vira Olho”.

Segundo informações, a acusada ainda teria roubado dinheiro que a vítima tinha na carteira. As motivações do crime estão sendo apuradas pela PC. O corpo de Cleonildo ia ser levado para Rio Maria, onde ia ser velado e sepultado. (A Notícia Portal/ Native News Carajás)