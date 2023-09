FAX 2023: Hoje (6) é a abertura do rodeio e um dos shows mais aguardados, João Neto e Frederico

A dupla sertaneja João Neto e Frederico, que badalam os maiores rodeios do Brasil, se apresentam hoje no palco da 24ª Feira Agropecuária de Xinguara. Eles emplacaram grandes sucessos como “Saudade do caramba”, “Ladrão de mulher, “Chorou na escadaria”, dentre outros.

Além da grande atração musical. Hoje também acontece a abertura do Rodeio, um momento aguardado com grande expectativa pelo público. A companhia Ítalo Todde apresenta um verdadeiro show de fogos de artifício e uma competição cheia de adrenalina e emoção com os melhores peões do Brasil.

A FAX mostra a força do agronegócio na região e porque Xinguara é reconhecida como a capital do boi gordo, além de aquecer e movimentar o comércio local.

Confira a continuidade da programação:

7 SETEMBRO

08h – PROVA DE TAMBOR

21h – RODEIO PROFISSIONAL

23h – SHOW COM SIMONE MENDES

08 SETEMBRO

21h – RODEIO PROFISSIONAL

23h – SHOW COM CHRYSTIAN

09 SETEMBRO

10h – LEILÃO MORRO VERDE

21h – FINAL DO RODEIO PROFISSIONAL

23h – SHOW COM MANU BAHTIDÃO

(A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)