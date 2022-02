Whindersson Nunes X Popó termina em empate na noite desse domingo

Acelino ‘Popó’ Freitas e Whindersson Nunes protagonizaram um encontro digno de ser a luta principal. No ‘Fight Music Show’, evento realizado neste domingo (30), em Balneário Camboriú, a lenda do boxe e o youtuber mediram forças no ringue e, apesar do respeito entre as partes, atuaram para valer. Como se tratava de um embate de caráter de exibição, o duelo terminou empatado para a alegria dos competidores. No primeiro round, ‘Popó’, mesmo com a idade avançada, esbanjou técnica. O veterano apresentou seu arsenal de golpes e lançou jabs, diretos e ganchos. Whindersson se movimentava, mas não estava à vontade no duelo. A lenda da nobre arte mostrou controle total no ringue, enquanto a estrela da internet respeitou o oponente.

No segundo assalto, ‘Popó’ aplicou combinações na cabeça e na linha de cintura do adversário. Whindersson tentou ser mais agressivo, porém mais se defendeu do que tocou na lenda do boxe. Confortável no duelo, o veterano distribuiu jabs e balançou o comediante com um cruzado. Na terceira parcial, Whindersson atacou, mas logo tomou a responda do veterano. ‘Popó’ circulou o ringue e aplicou bons cruzados na linha de cintura do youtuber. No quarto round, Whindersson acertou a linha de cintura da lenda do boxe em sequência. Imediatamente, ‘Popó’ atacou o astro da internet da mesma forma. Agressivo, o veterano não deixava o youtuber respirar e o acertava com jabs e cruzados. Apesar da inferioridade técnica, Whindersson compensou em mostrar valentia. Na quinta parcial, ‘Popó’ não diminuiu o ritmo e voltou a bater na linha de cintura. Resistente, Whindersson sorria e provocava o ícone da nobre arte. Após sair do clinch, o veterano ainda encontrou tempo para acertar um belo direto no youtuber.

No sexto assalto, Whindersson ignorou a quantidade de golpes que recebeu e partiu para o ataque. Contudo, ‘Popó’ puniu o oponente por ser agressivo e acertou o queixo do youtuber com um direto, quase o nocauteando. O árbitro iniciou a contagem, porém o comediante se recuperou e seguiu no duelo. No sétimo round, os lutadores distribuíram socos na linha de cintura, mas era ‘Popó’ quem levava a melhor na troca de golpes, Na base dos jabs e dos cruzados, a lenda dos ringues castigou um adversário cansado, mas aguerrido. No oitavo e último round, ‘Popó’ e Whindersson se cumprimentaram, mas não aliviaram na quantidade de golpes. O veterano ignorou a idade avançada, desferiu ataques rápidos e mostrou que a resistência e os reflexos estão em dia. No final, os juízes laterais ignoraram a superioridade do veterano e definiram o resultado da luta como empate.

Acelino ‘Popó’ Freitas, de 46 anos, é um dos principais ícones da nobre arte no Brasil em todos os tempos. Em sua carreira, o baiano acumulou 41 vitórias, sendo 34 por nocaute, e apenas duas derrotas, foi campeão mundial dos super-penas da WBO (Organização Mundial de Boxe) e da WBA (Associação Mundial de Boxe), e do peso-leve da WBO. Whindersson Nunes, de 27 anos, é um dos youtubers de maior sucesso no Brasil e no mundo. Com milhões de seguidores em suas redes sociais, o piauiense é reconhecido como um dos grandes nomes da nova geração de comediantes brasileiros. Apesar da carreira no ramo do entretenimento, o astro da internet, constantemente, expressa seu amor pela nobre arte, modalidade que treina com frequência.

(Com informações: UOL Esportes)