XINGUARA: Microempreendedores serão beneficiados com curso e consultoria em técnicas de venda

A secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural, em parceria com a SEBRAE, está oferecendo 30 vagas para um curso que abrange essa área e também consultoria em técnicas de venda. As aulas serão realizadas do dia 29 ao 31, das 18:30h às 22h.

Para você microempreendedor, que possue empresa de pequeno porte e que sonha em desenvolver um negócio sólido e crescer no mercado, aproveite o ensejo e participe deste momento de aprendizado que será realizado no auditório da SEDUR, que fica localizado na rua Serra norte, 699, Centro, (próximo ao Hospital Municipal). Faça já sua inscrição pelo WhatsApp: 94992395954 e garanta sua vaga.