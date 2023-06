POLÍCIA: Homem natural de Rio Maria é assassinado a tiros em Xinguara

Um homem identificado como; Jailton Elizeu de Souza, natural da cidade de Rio Maria, foi morto a tiros em uma via pública na cidade de Xinguara, no sul do Pará. O crime aconteceu na noite do último domingo 18 de junho.

Alguns moradores da rua onde o crime aconteceu relataram à polícia terem ouvido os disparos e, quando saíram, viram o corpo no chão.

A Polícia Militar foi acionada, e isolou o local do crime até a chegada dos investigadores da Policia Civil, que dará início as investigações.

Há uma informação de que a vitima tinha dividas com o trafico. Até o momento não se sabe a motivação para o crime. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)