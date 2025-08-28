Wellen Carvalho lança o single “Dupla Honra” com mensagem impactante de restauração e exaltação

Neste mês de agosto de 2025, a cantora Wellen Carvalho de Tucumã lançou oficialmente o single “Dupla Honra”, uma canção forte, emocionante e carregada de verdade espiritual. Com composição assinada por Joktã Araújo e produção musical da Luk Music, a música gospel surge como um decreto profético de Deus para todos que suportaram processos dolorosos, foram rejeitados, desacreditados ou esquecidos. “Essa música carrega uma chave espiritual”, afirma Wellen. “Ela vem para destravar vidas, levantar os caídos e declarar: o tempo da vergonha acabou”.

Gravado em Goiânia (GO), com direção geral de Thiago de Moraes, o projeto conta com instrumentação assinada por Lucas Garcia da Silva (violão, teclados, baixo e guitarra) e Ronald Jesus Santana (bateria). Com um estilo pop sertanejo pentecostal, o novo single marca mais uma etapa na jornada musical e ministerial de Wellen Carvalho, que tem usado sua voz e sua história como instrumentos de cura, fé e esperança para milhares de pessoas.

Mensagem de cura e restauração: A mensagem central de “Dupla Honra” é clara: Deus ainda visita os improváveis. Deus ainda exalta os que permaneceram. “Essa música me alcançou primeiro. Ela disse pra mim o que eu precisava ouvir. Eu a recebi como resposta, mas também como missão. É uma canção que precisa ser liberada como espada, porque há vidas precisando ouvir que Deus ainda está no controle e que a honra vai chegar”, compartilha Wellen.

A canção não fala apenas de superação, ela fala de promessa cumprida. Com versos intensos e interpretação profunda, Wellen canta a experiência de quem já esteve nos bastidores, foi ignorada e desacreditada, mas permaneceu fiel. “Hoje eu vivo a palavra que declarei em oração por anos. E é por isso que cantar essa canção é mais que performance — é testemunho”, afirma a artista.

Uma convocação do céu: Wellen descreve a música como uma convocação divina. “Não é só mais um lançamento. Essa música foi entregue a mim com uma responsabilidade espiritual. Ela é direta, sem feat, porque precisava ser entregue de forma limpa e intensa. Apenas uma voz, uma verdade, uma Palavra de Deus para esta geração”. A cantora acredita que “Dupla Honra” será uma canção de renovo emocional e espiritual para quem está prestes a desistir.

A escolha do estilo pop sertanejo pentecostal reforça o desejo de Wellen de alcançar o coração das pessoas com simplicidade e poder. “A música cristã tem essa capacidade de tocar onde ninguém mais toca. Às vezes, não conseguimos expressar em palavras a dor ou o clamor do coração, mas a música entra, cura, restaura e levanta”, explica.

Profetizando a própria história: Com uma trajetória marcada pela fé desde a infância, Wellen canta desde os 3 anos, quando surpreendeu o pai ao acompanhar suas músicas com desenvoltura. Aos 11 anos, entregou sua vida a Jesus e começou a cantar nas igrejas, eventos e celebrações da sua cidade. Desde então, tem usado sua voz como instrumento de ministração e transformação. “Eu sempre soube que minha voz não era só um dom artístico, era uma ferramenta espiritual”.

A nova canção vem depois de outros lançamentos que marcaram sua caminhada, e reafirma o propósito ministerial que carrega: alcançar vidas por meio do louvor. “Eu tenho visto vidas sendo curadas, fortalecidas e impactadas. E tudo isso é resultado de promessas que Deus fez ainda lá atrás, quando eu era apenas uma menina cantando com fé. Ele cumpre o que promete”, afirma.

Alcance, renovo e autoridade espiritual: Além da produção musical refinada, o projeto também recebeu atenção especial na parte visual. A identidade gráfica foi desenvolvida por Elienay, enquanto a produção de imagens e edição ficou a cargo de Romário Reis Cruz de Sá, da produtora 062 Filmes. A proposta é entregar um produto completo, que traduza com excelência a profundidade da mensagem.

“Dupla Honra” chega ao público como um divisor de águas. Wellen espera que a música seja tocada em momentos de dor, mas também celebrada como um cântico de vitória. “Se você foi rejeitado, ignorado ou desacreditado, essa música é pra você. Deus viu o que ninguém viu. Ele honrará com Dupla Honra todos que permaneceram”.

