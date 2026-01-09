Trump diz que EUA realizará ataques terrestres contra México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, na noite desta quinta-feira (8/1), que o país realizará ataques terrestres contra cartéis de drogas no México.

“Nós eliminamos 97% das drogas que entram por água. E agora vamos começar a atacar por terra em relação aos cartéis. Os cartéis estão comandando o México. É muito, muito triste assistir e ver o que aconteceu com aquele país. Mas os cartéis mandam e estão matando 250, 300 mil pessoas no nosso país todos os anos. As drogas — é horrível. Devastaram famílias. Você perde um filho ou um pai. Quero dizer, pais também estão morrendo por causa das drogas”, disse Trump em entrevista à Fox News.

A declaração ocorre menos de uma semana depois dos ataques das forças especiais norte-americanas à Venezuela, que resultaram na captura do presidente Nicolás Maduro.

Em meio à escalada da política externa norte-americana na região, horas antes, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que o país mantém cooperação em segurança com os EUA, mas rejeitou qualquer violação da soberania mexicana.

“Não queremos lutar com os Estados Unidos”, disse, ao destacar parcerias com o Comando Norte e agências americanas, além da defesa do território nacional.

Até a última atualização desta reportagem, o governo mexicano ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre a fala do presidente norte-americano. ( A Notícia Portal com informações de Madu Toledo do Metrópoles/ Fotos: oug Mills – Pool/Getty Images)