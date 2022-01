Situação de emergência por causa das chuvas acende alerta para a eletricidade

O inverno amazônico iniciou mais cedo em 2022, tanto que o Governo do Estado decretou situação de emergência em 17 municípios das regiões Araguaia, Carajás, Lago do Tucuruí, Tapajós e Baixo Amazonas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), essas áreas terão chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos que podem atingir de 40 a 60 km/h. Nesse cenário, a Equatorial Pará alerta sobre os cuidados relacionados à eletricidade, especialmente em casos de inundações, alagamentos e descargas atmosféricas.

Em primeiro lugar, deve-se ter atenção com as instalações elétricas internas da residência, sempre tendo o cuidado de utilizar materiais adequados e com qualidade comprovada. Outra dica é não utilizar equipamentos elétricos que estiverem molhados ou em locais inundados, pois estes fatores aumentam o risco de choque.

Um fenômeno natural que vem atingindo municípios como Marabá, Tucuruí e Parauapebas, é a enchente. Quando a água invade as residências e chega até o nível das tomadas, é necessário desligar o disjuntor imediatamente. Quando chegar o momento de religar, deve-se chamar um profissional qualificado antes para fazer a revisão do local.

A representante da área de Segurança da Equatorial Energia Pará, Natália Almeida, chama a atenção para os cuidados preventivos em lugares onde existam ocorrências de descargas atmosféricas. “Se você estiver ao ar livre em momentos de chuvas, é recomendável procurar um local seguro e longe de árvores, pois elas atraem raios e os galhos podem cair. Outra dica é não se aproximar de cercas de arame e varais metálicos, que também chamam os raios”, reforça Natália.

Em acidentes com placas, telhas ou árvores sobre a rede elétrica, deve-se comunicar imediatamente a distribuidora de energia por meio dos canais de atendimento (0800 091 0196) e só um profissional habilitado pode fazer a troca da fiação.

Enchente aumenta risco de choques elétricos

No ano de 2020, o Pará foi o estado com o maior número de mortes causadas por choques elétricos na região norte, totalizando 28 óbitos, de acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel). O estudo aponta que as residências são o segundo local onde esses acidentes fatais mais ocorrem, registrando 159 em todo o país.

No contexto de enchentes, o risco de choques elétricos aumenta mais ainda, pois há a presença da água, um condutor de eletricidade. “Um fio descascado em um alagamento pode ser fatal. Além disso, as tomadas submersas pela água apresentam perigo de curto-circuito”, acrescenta Natália.

Confira outros cuidados importantes:

– Não faça uso de benjamins. Prefira os filtros de linha;

– Evite goteiras perto de instalações elétricas, pois água conduz energia;

– Retire da tomada equipamentos eletrônicos mais sensíveis em período de fortes chuvas com descargas atmosféricas;

– Ao primeiro sinal de alagamento, móveis e eletrodomésticos devem ficar fora do alcance da água;

– Não fique em áreas descampadas debaixo de chuva;

– Procure ficar protegido da água e não andar em áreas alagadas onde existem bueiros;

– Em caso de cabos elétricos no chão, a orientação é manter distância e entrar em contato com Equatorial Energia Pará.

Nas situações emergenciais, os clientes podem entrar em contato com a concessionária por meio da Central de Atendimento no 0800 091 0196, que funciona 24 horas.

(Com informações: Equatorial Pará)