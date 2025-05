Morador de Tucumã é encontrado morto dois dias após acidente de motocicleta na PA-279

No final da tarde desta segunda-feira (19), o corpo de um homem em estado de putrefação foi localizado dentro do mato nas margens da rodovia PA-279, km 6, em Tucumã, sul do Pará. Uma motocicleta estava caída há poucos metros dele.

Segundo a polícia militar, o corpo foi identificado e tratava-se de Geniel Lima Ribeiro, 37 anos, residente de Tucumã, setor Lago das Rosas. A vítima estava desaparecida desde o último sábado (17).

A localização do corpo do homem ocorreu durante a Operação “Saturação” executada pelos policiais do 36º Batalhão e determinada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), tendo à frente o coronel Formigosa.

Os relatos trazem que, por volta das 17h50, uma guarnição foi informada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) de que na PA-279, nas proximidades da entrada da vicinal do Cuca, populares haviam localizado um corpo na rodovia.

Logo em seguida, a PM se deslocou até o local informado e constatou a veracidade dos fatos. Na altura do km 6, havia uma motocicleta caída nas margens do asfalto e um pouco mais à frente, dentro do mato, havia um corpo já em estado de putrefação.

A Polícia Civil do Pará chegou no local no mesmo momento em que a guarnição da PM. Lá, havia algumas pessoas conhecidas da vítima, que o identificaram e informaram que ele estava desaparecido desde sábado (17).

Informações iniciais da Polícia Civil trazem que a vítima possivelmente bateu em um buraco na rodovia e perdeu o controle da motocicleta, vindo a cair nas margens da pista e quebrou o pescoço.

A guarnição da PM preservou o local do acidente e a Polícia Civil acionou a funerária, que removeu o corpo. A motocicleta da vítima foi recolhida por familiares autorizados pela Polícia Civil. (A Notícia Portal Cleide Magalhães, da redação do Fato Regional, com informações da PMPA)