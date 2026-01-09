Polícia Militar mantém operação de gerenciamento de crise em Xinguara após médico efetuar disparos dentro de residência

A Polícia Militar do Pará segue mobilizada em uma ocorrência considerada evento crítico no município de Xinguara, no sul do Estado. O caso envolve um homem identificado como Dr. Bruno, que estava há pelo menos dois a três dias trancado dentro da própria residência, armado, e chegou a efetuar disparos de arma de fogo.

De acordo com o coronel Marcos Formigosa, comandante do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), a situação chegou ao conhecimento da PM por volta das 17h da última quarta-feira, quando familiares do homem tentaram contato e foram surpreendidos com disparos efetuados de dentro do imóvel. Diante do risco, os familiares acionaram a Polícia Militar.

O subcomandante do 17º Batalhão da PM de Xinguara, capitão Castro, foi deslocado imediatamente até o local e confirmou a gravidade da ocorrência. A partir disso, foi determinada a contenção da área, seguindo os protocolos de eventos críticos.

O comando regional acionou o Departamento Geral de Operações da PM, que autorizou o deslocamento de equipes especializadas do Batalhão de Missões Especiais (BME) de Marabá e da Companhia Independente de Missões Especiais (CIME) de Xinguara. O coronel Formigosa também se deslocou pessoalmente para o município ainda durante a noite.

Durante a madrugada, as equipes tentaram, sem sucesso, estabelecer contato com o homem. Como ele não apresentava sinais de que estivesse vivo desde as 16h do dia anterior, por volta das 3h da manhã foi utilizada uma granada de luz e som, o que provocou reação dentro da residência, com um disparo efetuado para o alto. As ações foram suspensas e retomadas na manhã seguinte.

Ainda segundo o coronel, o comando da PM enviou reforço especializado de Belém, com a equipe do CAT (Comando de Ações Táticas) e negociadores, sob a coordenação do capitão Soares, enquanto a parte tática está sob responsabilidade do major Teixeira.

Na manhã desta quinta-feira, novas tentativas de contato foram realizadas com o uso de megafone, sem resposta. Por volta das 10h, o portão da residência foi retirado para permitir maior aproximação das equipes e tentar viabilizar comunicação verbal, o que ainda não foi possível.

A Polícia Militar informou que, até o momento, a ocorrência segue em andamento e que as equipes permanecem no local, aguardando novas orientações do comando da corporação para avançar nos protocolos de gerenciamento de crise, sempre priorizando a preservação de vidas. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)