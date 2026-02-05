Raphael da Saúde vai a Brasília e busca recursos para saúde e infraestrutura de Tucumã

O vice-prefeito de Tucumã, Raphael Antônio, conhecido na região como Raphael da Saúde ( PP), esteve em Brasília (DF) cumprindo uma agenda institucional estratégica com o objetivo de viabilizar investimentos e garantir novos recursos para o município. A esposa e secretária de saúde de Xinguara, Janaína Pereira o acompanhou na capital federal.

Durante a passagem pela capital federal, Raphael da Saúde participou de reuniões com importantes lideranças políticas, entre elas o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), o senador Zequinha Marinho (Podemos) e os deputados federais Celso Sabino (sem partido), Joaquim Passarinho (PL), Raimundo Santos (PSD) e Delegado Caveira (PL).

As articulações tiveram como foco principal a liberação de emendas parlamentares, além do encaminhamento de projetos e parcerias voltadas às áreas de saúde, infraestrutura e desenvolvimento urbano, consideradas prioridades para a população tucumaense.

De acordo com o vice-prefeito, a receptividade foi positiva e os encontros resultaram em encaminhamentos concretos que podem se transformar em benefícios diretos para o município.

“Saio de Brasília muito confiante. Fomos muito bem recebidos e já temos boas perspectivas de recursos que vão impactar diretamente a vida do nosso povo em Tucumã. Esse é um trabalho que exige diálogo, presença e compromisso com quem mais precisa”, afirmou Raphael da Saúde.

O vice-prefeito também destacou que seguirá mantendo diálogo constante com o Governo Federal e o Congresso Nacional, reforçando a busca por novos investimentos que contribuam para o crescimento do município.

A agenda em Brasília evidencia o empenho da gestão municipal em fortalecer articulações políticas, construir parcerias institucionais e garantir mais desenvolvimento e qualidade de vida para a população de Tucumã. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Redes Sociais)