JBS abre mais de 130 vagas de empregos no Pará; Redenção está entre as cidades contempladas

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo e de origem brasileira, está com 132 vagas de emprego abertas no Pará. As oportunidades são para atuação na linha de produção em unidades localizadas nos municípios de Marabá, Redenção, Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e Tucumã.

Os cargos disponíveis incluem funções como operador de produção, operação geral, faqueiro, desossador e refilador. Para a maioria das vagas, não é exigida experiência anterior, sendo necessário apenas ensino médio completo. A contratação será realizada sob o regime CLT, com todos os benefícios previstos para a categoria.

Confira a distribuição das vagas por cidade:

• Santana do Araguaia – 55 vagas

Envio de currículo:

📧 vagas.sta@friboi.com.br

📱 WhatsApp: (94) 8142-5455

• Marabá – 37 vagas

Envio de currículo:

📧 vagas.mrb@friboi.com.br

• Redenção – 21 vagas

Envio de currículo:

📧 vagas.red@friboi.com.br

• Santa Maria das Barreiras – 16 vagas

Envio de currículo:

📧 maria.vargar@friboi.com.br

• Tucumã – 3 vagas

Envio de currículo:

📧 giovanna.rodrigues@friboi.com.br

📱 WhatsApp: (94) 99254-2354

•

Os interessados devem enviar o currículo diretamente ao setor de Recursos Humanos da unidade onde desejam trabalhar. As vagas são uma excelente oportunidade para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. (A Notícia Portal/ foto: Assessoria de Comunicação JBS).