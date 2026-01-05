ENTENDA: Por que Maduro teve olhos e ouvidos cobertos durante captura

A imagem que viralizou nas redes sociais mostrando Nicolás Maduro com os olhos vendados e os ouvidos cobertos durante sua captura chamou atenção mundial e levantou questionamentos sobre os procedimentos adotados na ação.

Segundo especialistas em defesa, a prática de cobrir os sentidos de um detido é comum em operações conduzidas por forças dos Estados Unidos. O objetivo principal é impedir que o preso identifique locais, agentes envolvidos ou métodos utilizados na operação, além de evitar qualquer tipo de comunicação externa que possa comprometer a segurança da missão.

Analistas explicam ainda que o bloqueio visual e auditivo reduz riscos de fuga e protege a identidade dos militares envolvidos. No caso específico dos fones de ouvido, eles também podem ter sido usados como proteção auditiva durante o transporte de helicóptero, procedimento padrão em deslocamentos aéreos militares.

Outros detalhes observados na imagem, como o uso de algemas, colete de segurança e a oferta de água, fazem parte de protocolos operacionais voltados à segurança e à integridade física do detido durante a condução e o transporte. A foto, divulgada pelo ex-presidente Donald Trump, teve forte impacto simbólico e midiático, reforçando a narrativa dos Estados Unidos sobre a operação e seus objetivos. ( A Notícia Portal com informações de Luiza Mello do Diário do Pará/ Foto: BBC)