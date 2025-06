Você sabe qual a religião mais comum na sua cidade? A Notícia Portal fez uma pesquisa se baseando no censo nas regiões Araguaia e Carajás

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados do Censo Demográfico de 2022 sobre as religiões no Brasil. No Sul e Sudeste do Pará, que abrangem as regiões de integração Araguaia e Carajás, o levantamento revela mudanças importantes no perfil religioso da população. O catolicismo continua sendo a fé mais professada na maioria dos municípios, mas os evangélicos vêm crescendo em número, e há um aumento expressivo da população que se declara sem religião.

Análise geral: Entre os 39 municípios analisados, o catolicismo ainda lidera em praticamente todos, com exceção de poucos casos em que os evangélicos se aproximam ou superam esse grupo. Cidades como Água Azul do Norte (64,47%) e Itupiranga (63,33%) apresentam as maiores proporções de católicos, enquanto Ourilândia do Norte (46,08%) e Rondon do Pará (46,61%) destacam-se pelo alto índice de evangélicos.

Em alguns municípios, a diferença entre católicos e evangélicos é pequena, como em Canaã dos Carajás, onde os evangélicos (46,1%) superam ligeiramente os católicos (39,6%). Já em Tucumã, importante polo da cacauicultura, a diferença é equilibrada: 46,65% se declaram católicos e 41,82% evangélicos.

O número de pessoas sem religião também chama atenção, principalmente em cidades como Dom Eliseu (16,91%), Breu Branco (15,87%) e Bom Jesus do Tocantins (15,91%). Em Cumaru do Norte, quase 20% da população afirma não ter religião o índice mais alto da região.

Religiões de matriz africana, como umbanda e candomblé, seguem sendo expressivamente minoritárias, com índices que raramente ultrapassam 0,4%. O espiritismo também tem presença residual na maioria das cidades, raramente passando de 0,2%, com exceção de Parauapebas (0,45%) e Redenção (0,58%).

Destaques por município:

Parauapebas : Evangélicos são maioria com 43,49%, seguidos por católicos com 38,74%. É o município com maior percentual de espíritas (0,45%).

: Evangélicos são maioria com 43,49%, seguidos por católicos com 38,74%. É o município com maior percentual de espíritas (0,45%). Redenção : Católicos (44,37%) e evangélicos (40,78%) próximos, com destaque para o espiritismo (0,58%) e parcela significativa sem religião (11,23%).

: Católicos (44,37%) e evangélicos (40,78%) próximos, com destaque para o espiritismo (0,58%) e parcela significativa sem religião (11,23%). Canaã dos Carajás : Uma das cidades com maior percentual evangélico (46,1%), acima dos católicos (39,6%).

: Uma das cidades com maior percentual evangélico (46,1%), acima dos católicos (39,6%). Cumaru do Norte : Apresenta a maior proporção de pessoas sem religião (19,01%).

: Apresenta a maior proporção de pessoas sem religião (19,01%). Tucuruí e Marabá: Dois dos maiores centros urbanos da região, ambos com ampla diversidade religiosa e presença significativa de grupos sem religião (8,68% e 12,7%, respectivamente).

Conclusão: O levantamento do IBGE confirma uma tendência nacional já observada nos últimos censos: a redução da hegemonia católica e o crescimento das igrejas evangélicas e de pessoas sem religião. No Sul e Sudeste do Pará, essa transformação reflete também mudanças sociais, urbanas e culturais em curso. Para estudiosos e lideranças religiosas, os dados abrem espaço para novas leituras sobre a fé e a espiritualidade nas fronteiras da Amazônia paraense. (Roney Braga A Notícia Portal com dados do IBGE/ Foto: Reprodução)

Confira os dados por município