Homem furta caminhonete, atola veículo e acaba preso

Um homem furtou uma caminhonete, modelo Hilux, de cor branca, porém o veículo ficou atolado numa praia e o espertalhão acabou preso em flagrante. O caso ocorreu no sábado (30), em Barreira dos Campos, município de Santana do Araguaia, sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, Lucas Alves de Souza Silva, de 26 anos, também é suspeito de tentar furtar outros dois veículos: uma caminhonete Triton, prata; e um automóvel, além de assaltos na cidade.

Conforme a Polícia Militar, a tentativa frustrada de furto da caminhonete foi informada à equipe policial através de populares, temerosos com as práticas delituosas do suspeito, já conhecido na região de Santana do Araguaia. Ele foi abordado pela guarnição policial tentando sair com o veículo, que ficou atolado numa poça numa praia local. Os policiais relataram que o abordado ofereceu resistência, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos policiais e do próprio suspeito.

O acusado foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia para procedimentos cabíveis. A PC informou que investiga o suposto envolvimento de outros indivíduos nas tentativas de furtos dos veículos. Conforme a Polícia Militar, foi necessário um trator para remover a caminhonete da praia. Após os procedimentos necessários, o carro foi devolvido ao proprietário legal.

Fonte: Correio de Carajás