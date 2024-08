EDITAL DE COMUNICAÇÃO GRÃO-PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A GRÃO-PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.563.627/0001-04, torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará – SEMAS, na data de 05/08/2024, Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), e Licença de Operação (LO), para atividade de Mineração de Pequeno Porte sob os códigos 0501 – Pesquisa mineral com lavra experimental, nos limites do processo ANM Nº 850.052/2023 (Alvo Marivaldo), em operação na zona rural do município Santa Maria das Barreiras (PA).