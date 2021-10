Flamengo vence Juventude e segue na vice-liderança do Brasileirão

No Maracanã, o Flamengo recebeu o Juventude e venceu por 3 a 0 na 26ª rodada do Brasileirão. O resultado mantém o time carioca 11 pontos atrás do líder Atlético-MG, que venceu o Santos nesta quarta-feira, tendo dois jogos a menos; enquanto o Juventude está na 15ª posição. O jogo foi fácil para o Flamengo. Aos 12 minutos, Kenedy driblou a zaga e chutou cruzado, abrindo o placar e marcando seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Aos 26, Pedro aproveitou cruzamento de Michael e empurrou para as redes, ampliando o placar.

Aos 35, Andreas Pereira marcou um golaço de falta acertando o ângulo do goleiro Douglas Friedrich. No segundo tempo, o Juventude diminuiu com William Matheus aos 12 minutos e, a partir daí, a intensidade do jogo diminuiu bastante. O placar não foi mais alterado e terminou em 3 a 1. Na próxima rodada do nacional, o Flamengo joga contra o Cuiabá e o Juventude viaja para enfrentar o Grêmio.

(Com informações Jovem Pan News)

