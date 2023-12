Governo do Pará e BID investirão US$ 300 milhões em descarbonização

O governo do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) firmaram uma parceria de grande relevância, investindo US$ 300 milhões em um programa estratégico de descarbonização. O governador Helder Barbalho e o presidente do BID, Ilan Goldfajn, formalizaram o acordo por meio de uma carta de intenção assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28) em Dubai.

O financiamento, realizado na modalidade de empréstimo baseado em políticas, surge como resultado da lei nº 10.053 sancionada em setembro, possibilitando a obtenção de recursos em instituições financeiras internacionais. O foco do acordo está na transição da economia paraense para um modelo de baixas emissões de gases do efeito estufa, com ênfase em bioeconomia e produtos da floresta, visando combater o desmatamento ilegal.

O projeto “Descarboniza Pará” busca melhorar as políticas públicas do estado, fortalecendo instituições e promovendo responsabilidade climática nos investimentos governamentais a curto, médio e longo prazo. Com o objetivo de atingir emissões líquidas zero até 2050, o programa será implementado por meio de políticas econômicas, ambientais, sociais e climáticas.

Além disso, a iniciativa coincide com a realização da COP30 em 2025, que será sediada na capital paraense. Ilan Goldfajn, presidente do BID, enfatizou a importância dessa parceria, destacando o projeto como exemplo mundial de descarbonização. O Descarboniza Pará também contribuirá para as metas do Plano Estadual Amazônia, com previsão de iniciar as ações no primeiro semestre de 2024, fortalecendo o compromisso do estado com práticas sustentáveis. (A Notícia Portal com informações do Agência Pará)