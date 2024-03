Rio Maria: Movimentações Políticas Agitam a Semana com Filiações Partidárias de Destaque

Rio Maria viveu uma semana intensa no cenário político, com muitas movimentações por parte dos grupos políticos locais. Na sexta-feira (22),a pré-candidata a prefeita Cleide do Salão reuniu filiados do Partido Republicanos, com a participação do deputado Fábio Freitas, destacando-se a presença do vereador e candidato a vice-prefeito Guega, o vereador e presidente da Câmara Municipal Osvaldo Sinuca, o pecuarista Diassis, o empresário Valmir Sardinha e o pastor Edfé.

No sábado (23), os Deputados federais Caveira e Éder Mauro, junto aos deputados estaduais Toni Cunha e Rogério Barra, marcaram presença no ato de filiação do pré-candidato a prefeito Wilker Lopes ao Partido Liberal (PL).

Contudo, o ponto alto da semana política em Rio Maria foi o ato de filiação de Walter José, conhecido como Waltinho do Ouro, ao partido UNIÃO BRASIL. Com a participação de cerca de 700 pessoas, incluindo moradores de todos os bairros e áreas rurais do município, o evento marcou a entrada do ex-prefeito, com dois mandatos, na disputa eleitoral. A mobilização demonstrou a relevância e o apoio que Waltinho do Ouro angariou em sua trajetória política na região. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira).