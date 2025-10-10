Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

A vice-prefeita de Marituba, Bárbara Bessa Marques (MDB), que também acumulava o cargo de secretária Municipal de Educação, foi exonerada da Secretaria após ter sido alvo da segunda fase da operação “Expertise”, da Polícia Federal.

O decreto de exoneração, assinado pela prefeita Patrícia Alencar (MDB), foi publicado no site da prefeitura, nesta quinta-feira (9/10). Horas antes, Bárbara Marques foi alvo da operação da PF que apura suposto esquema de fraudes em licitações, desvios de recursos nas áreas de saúde e educação, corrupção e lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça Federal.

A Justiça também deferiu os pedidos para afastamentos cautelares, bloqueio/sequestro de bens e quebras de sigilo dos investigados.

Embora os nomes dos alvos da operação não tenham sido divulgados pela Polícia, uma fonte ligada à Prefeitura de Marituba confirmou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da vice-prefeita, mas negou que ela tenha sido presa.

Em nota, a Prefeitura de Marituba informou que está colaborando com as investigações. “Todas as medidas administrativas necessárias foram adotadas para garantir a transparência e contribuir com o pleno andamento das investigações”.

A exoneração publicada nesta quinta-feira envolve apenas a saída de Bárbara Marques da função de secretária municipal. Por ser um cargo eletivo, com mandato fixo, o cargo de vice-prefeito não é de livre nomeação e exoneração da gestora do município. (A Notícia Portal com informações de O Liberal/ Foto: Divulgação)