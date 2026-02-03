São Félix do Xingu

São Félix do Xingu entra na rota de exportação de carne bovina para a Indonésia

A ampliação do número de frigoríficos habilitados reforça a presença do Brasil no mercado indonésio e amplia as perspectivas de crescimento das exportações de carne bovina nos próximos anos.

03/02/2026

A Indonésia autorizou a exportação de carne bovina de mais 14 frigoríficos brasileiros, elevando para 52 o total de plantas habilitadas a vender para o país asiático. No Pará, duas unidades foram incluídas na lista, entre elas a Frigol, em São Félix do Xingu, fortalecendo a participação do estado no mercado internacional.

No Pará, foram habilitadas duas unidades: a Frigol, em São Félix do Xingu, e a Mercúrio, em Castanhal.

A ampliação reforça a presença do Brasil em um dos mercados mais estratégicos da Ásia. Segundo o Ministério da Agricultura, a carne brasileira atende às exigências sanitárias e religiosas da Indonésia, país com cerca de 283 milhões de habitantes e consumo crescente de proteína animal.

A medida amplia as perspectivas de crescimento das exportações e fortalece a cadeia da pecuária brasileira, especialmente em regiões produtoras como o sul do Pará. ( A Notícia Portal com informações de Andressa Simão, da CNN Brasil, São Paulo/ Fotos: Divulgação) 

