REDENÇÃO: Pesquisa Global confirma crescimento de Dr. Rener e empate técnico com Gabriel Salomão

Em pesquisa de opinião pública realizada pela GLOBAL SERVICE e registrada no TRE-PA com número de identificação PA 02027/2024, mostra grande avanço nas intenções de voto para o pré-candidato Dr. Rener (PRD) e igualando a disputa contra Gabriel Salomão (MDB).

DIRECIONADA

Na pesquisa de intenção de votos direcionada, onde são apresentados os nomes dos pré-candidatos já declarados, Gabriel Salomão lidera com 36,38%, mas este vem seguido de Dr. Rener com 34,26% resultando em um empate técnico.

Em terceiro aparece Leandro Onofre (PSD) com 11,06% e Willian do Potencia (PDT) pontua em quarto com 6,38%. Fernanda Teodoro (UB), que entrou na disputa recentemente após Cadu Teixeira, seu esposo, deixar a corrida eleitoral, pontua com 3,19%.

Os que não sabem opinar, sem resposta, brancos e nulos totalizam 8,73% dos entrevistados.

ESPONTÂNEA

Já na pesquisa espontânea, onde não são apresentados nomes e o entrevistado pode citar qualquer um, sendo pré-candidato ou não, Gabriel Salomão fica à frente com 27,23% e Dr. Rener segue com 24,47%, configurando ainda empate técnico.

Em terceiro aparece Leandro Onofre com 8,30%, na sequência vem Willian do Potência com 3,62% e Fernanda Teodoro com 1,28%.

Foi citado Mario Moreira, pontuando 1,28% das intenções de voto, sendo que, este se retirou da disputa para apoiar Leandro Onofre. Também foram citados o atual prefeito Marcelo Borges com 0,21% e o vereador Zé Roberto também com 0,21%.

Os que não sabem opinar, sem resposta, brancos e nulos totalizam 32,40% dos entrevistados.

REJEIÇÃO

Quando se trata de rejeição, ou seja, aquele pré-candidato em quem não votaria, o nome apoiado pela atual gestão, Leandro Onofre, aparece com o maior percentual, totalizando 23,40%. O segundo mais rejeitado é o veterano Willian do Potência com 21,91%. Em terceiro aparece Gabriel Salomão com 16,17%, um índice de rejeição bem expressivo. Os menos rejeitados são Dr. Rener com 8,51% e a recém-chegada, Fernanda Teodoro com 5,32%.

Os que não sabem opinar, sem resposta, brancos e nulos totalizam 24,69% dos entrevistados.

A pesquisa realizada entre 4 e 6 de julho de 2024, entrevistou 470 pessoas no município de Redenção. O nível de confiança estimado é de 95% para uma margem de erro estimada de aproximadamente 3,8% para mais ou para menos sobre os resultados obtidos.

(Redação – A Notícia Portal)