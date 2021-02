Pará permanece em último em ranking nacional de vacinação

O cenário da vacinação contra a covid-19 no Pará não mudou, segue a passos lentos e, nesta quarta-feira, 17, o estado continuava ocupando a última colocação no ranking de vacinação nacional. Dessa vez, ainda mais isolado dos demais, com apenas 1,04% da população vacinada, contra 1,57% do Acre, penúltimo colocado.

O balanço, realizado por um consórcio de veículos de imprensa, mostra ainda que o Amazonas, que vivencia um colapso no sistema de saúde pública e privada, imunizou 4,87% da sua população. É o maior percentual até aqui.

De acordo com a pesquisa realizada nesta quarta-feira de Carnaval, o Brasil já aplicou 6.070.323 de doses dos imunizantes contra covid-19. A segunda dose já foi aplicada em 667.410 pessoas (0,32% da população do país). O Pará registrou 101.208 aplicações até a data de hoje, enquanto o Acre 14.415 e o Amazonas 219.330.

De acordo com o levantamento, em relação à distribuição de vacinas por estado, até esta quarta, 17, o Pará recebeu 315.640 doses do imunizante. Já o Acre ficou com 57.640 doses até aqui e, o Amazonas ficou com a maior quantidade, recebendo 555.044 doses.

Ainda conforme a pesquisa, o total de 5.402.913 pessoas que receberam a primeira dose equivale a 2,55% da população brasileira. Além disso, 52,07% das doses foram recebidas pelos estados. Já o total de 667.410 pessoas que receberam a 2ª dose equivale a 0,32% da população brasileira. (fonte: ROMA NEWS)