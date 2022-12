11 mil famílias irão receber R$ 21 mil para reforma de casas

Destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, o programa de governo Sua Casa foi criado pelo governador do estado do Pará, Helder Barbalho, por meio de decreto 8.967 de 30 de Dezembro de 2019. O objetivo do programa é proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população do Estado do Pará.

A Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB/PA coordena a seleção dos beneficiários, acompanha a obra e a execução das despesas do Programa. Já a Secretaria de Estado da Fazenda – Sefa participa na utilização do crédito. O Banco do Estado do Pará, Banpará, é o agente financeiro do Programa, como depositário dos recursos financeiros.

A Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) finaliza o planejamento estratégico do programa “Sua Casa”, para a realização de novas entregas já no primeiro semestre de 2023. A iniciativa estadual recebeu, neste mês, o “Selo Mérito 2022” da Associação Brasileira de Cohabs, e no próximo ano deverá beneficiar mais de 11 mil famílias em todo o Pará.

Para o presidente da Cohab paraense, Orlando Reis, a premiação destaca o reconhecimento do poder de transformação social do programa desenvolvido pela gestão estadual: “O programa vem garantindo que famílias que realmente precisam de ajuda possam construir, reconstruir e ampliar casas nas 12 regiões de integração do Pará. A iniciativa transforma de forma positiva a vida das pessoas e dá a oportunidade de melhorar a moradia”.

Fonte: DOL Carajás.