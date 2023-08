Celso Sabino toma posse como ministro do Turismo nesta quinta-feira

O deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) toma posse nesta quinta-feira, 3, às 11 horas, como o novo ministro do Turismo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sabino foi nomeado no dia 14 de julho e já despacha como titular da pasta desde o dia 17. O governo aguardava o fim do recesso parlamentar para marcar a solenidade. São esperados mais de 100 parlamentares no Palácio do Planalto.

Celso Sabino substitui Daniela Carneiro, que deixou o União Brasil. A expectativa é que Lula avance com a reforma ministerial. Outros dois nomes do Centrão são cotados para ocupar cargos no primeiro escalão do governo Lula. São os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

Fufuca já foi indicado pelo Centrão para o Ministério de Desenvolvimento Social, atualmente comandado por Wellington Dias. Já Silvio Costa Filho pleiteia o Ministério dos Esportes, de Ana Moser. No entanto, não há uma indicação do governo de que essas duas pastas sejam cedidas em uma possível reforma ministerial. O governo tenta costurar como irá acomodar os partidos do Centrão, que também podem ganhar cargos no segundo e terceiro escalão. (A Notícia Portal/ Jovem Pan News)