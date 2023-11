Redenção: CIME apreende moto com chassi adulterado

Policiais Militares da 2º Companhia Independente de Missões Especiais (CME) apreendeu uma motocicleta com chassi adulterado e documento falso, na cidade de Redenção, no sul do Pará.

De acordo com a Policia Militar, durante uma ação preventiva realizada na quarta-feira (1) de novembro, os agentes realizaram abordagem de uma caminhonete que carregava na carroceria uma motocicleta Honda FAN 150 cor preta.

Durante checagem os policiais constataram que o chassi do veículo estava adulterado, além disso o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) era falso, pois tinha duas placas.

A moto foi conduzida até a Delegacia de Polícia de Redenção, para realização dos procedimentos cabíveis. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)