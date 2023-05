PARÁ: SEFA apreende equipamentos agrícolas no Pará

Agentes da SEFA, apreendeu equipamentos agrícolas (tubulações) que estavam entrando no estado, proveniente de Jataí-GO, com nota fiscal irregular.

A apreensão aconteceu durante fiscalização na unidade fazendária na BR-158, na fronteira entre Pará e Mato Grosso, na última segunda-feira (29)

A nota fiscal apresentada durante a fiscalização estava destinada a uma pessoa física na própria cidade de Jataí, o que levantou suspeitas de irregularidade da equipe de fiscalização.

Foi constatado que a mercadoria seria entregue em Moju, no nordeste do Pará, onde a pessoa física destinatária possui uma empresa. A situação caracterizou quebra de trânsito, pois a nota fiscal não indicava o destino real da mercadoria, numa tentativa de evitar o pagamento do imposto estadual.

A mercadoria foi avaliada em R$ 25.152,70, de acordo com a documentação fiscal apresentada, e foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 8.602,22, correspondente ao montante devido referente a imposto e multa. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)