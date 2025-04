URGENTE: Força Nacional chega a Cumaru do Norte para operação de desintrusão na Terra Indígena Kayapó

A redação do A Notícia Portal recebeu, na manhã desta sexta-feira (18), um vídeo enviado por uma moradora da cidade, registrando a chegada de ônibus com homens da Força Nacional ao município. A movimentação chamou a atenção da população local.

Em contato com a tenente Anna Cristina Campos, assessora de Comunicação Social do Exército, foi informado que a presença da Força Nacional integra uma operação coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, em cumprimento à ADPF 709, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a tenente, o Exército está em Cumaru do Norte apenas para oferecer apoio logístico à operação.

A missão tem como objetivo garantir o cumprimento da ordem judicial de desintrusão da Terra Indígena Kayapó, assegurando os direitos territoriais da população indígena.

O A Notícia Portal entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República e aguarda o envio de uma nota oficial. Seguimos acompanhando os desdobramentos da operação das Forças Armadas.

______________

ENTENDA O CASO: Na quarta-feira, 2 de abril, a reportagem do A Notícia Portal acompanhou de perto a movimentação em Cumaru do Norte. Soldados do Exército deram início à montagem da Base Operacional, com homens e máquinas preparando o terreno para a instalação do acampamento.

O comboio, composto por 10 viaturas e 63 militares, partiu de Marabá (PA) e já está em solo cumaruense. No momento, são realizadas atividades de engenharia e infraestrutura para estruturar a base, que funcionará como centro de comando e apoio logístico para a operação de desintrusão.

A ação conta com a participação de diversos órgãos do Governo Federal e é considerada uma das etapas cruciais no processo de retomada e proteção dos territórios indígenas no Pará. (Roney Braga / A Notícia Portal / FOTO: Divulgação Agência Brasil).