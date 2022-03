Justiça Eleitoral determina cassação do mandato de Darci Lermen, mas prefeito recorre no cargo

A Justiça Eleitoral determinou nesta quarta-feira (9) a cassação do mandato do prefeito de Parauapebas Darci Lermen (MDB), e do vice, João do Verdurão (PDT). Os dois são suspeitos de realizar ‘caixa 2’ durante campanha eleitoral de 2020.

De acordo com a sentença do juiz Celso Quim Filho, houve apuração de captação ilícita de recursos eleitorais no valor de R$ 1,6 milhão, utilizados na campanha de Darci nas últimas eleições para prefeito de Parauapebas.

O processo veio após denúncia feita pelo Partido Renovador Traballhista Brasileiro (PRTB), que foi o segundo colocado nas últimas eleições municipais.

A Justiça entendeu que houve uso de laranjas para encobrir quem seriam os verdadeiros doadores da chapa eleitoral vencedora. Com a cassação, os gestores poderão perder os cargos e ficar inelegíveis por oito anos.

Darci Lermen e João do Verdurão ainda podem tentar recorrer da decisão na Justiça.

Fonte: G1 Globo