Homem que matou e enterrou a esposa, segundo a polícia, é preso

A Polícia Militar prendeu em uma chácara no município de Jacundá, na tarde de quarta-feira (17) de março, o homicida, Valmir de Sousa Góes, suspeito de matar e enterrar o corpo da mulher no último dia 9 de março, na zona rural de Tucumã.

Valmir estava com mandado de prisão preventiva expedida pela justiça de Tucumã. Desde o dia do crime ele estava sendo procurado pela Polícia, e se encontra preso na Delegacia de Jacundá a disposição da Justiça.

ENTENDA O CASO: O pedido de Prisão Preventiva foi expedido dia 13 de março tendo Valmir de Sousa sendo acusado pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver, possivelmente ocorrido no dia 09/03. A operação que deslanchou na apreensão de Valmir se chama Colher de Chumbo, e foi iniciada no dia 16/03, momento em que a PM de Tucumã recebeu a informação do possível paradeiro do acusado na zona rural de Jacundá. O acusado havia se refugiado na mata, momento em que PM atuou em veiculo descaracterizado e aguardando em um ponto estratégico. Após algumas horas de espera, o acusado foi avistado saindo da área de mata, momento em que foi capturado.

Mediante a apreensão policial, Valmir foi indagado sobre os crimes de feminicídio e ocultação de cadáver, tendo confessado a autoria. Desta forma, ele foi apresentadona DPC de Jacundá para os procedimentos cabíveis por volta das quinze horas. (da redação)