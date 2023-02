TUCURUÍ-PA: Policial mata a esposa e tenta suicídio

O terceiro sargento Marcelo Silva Pádua, lotado na 23ª Companhia Independente de Polícia Militar de Pacajá, região sudeste do Pará, assassinou a esposa e tentou suicídio em seguida na madrugada desta quarta-feira (08), em Tucuruí. A Divisão de Homicídio investiga a ocorrência criminal. A mulher, identificada como Marcela Brito, foi atingida com três disparos feitos pelo policial por volta de 1h30.

Testemunhas relatam que o sargento chegou por volta de 16h do dia anterior, terça (7), em um bar localizado na Rua Porto Colombo, no km 12, às margens da Rodovia Federal BR-422. A intenção dele era assistir a uma partida de futebol. Já à noite, às 20h, a mulher também chegou ao local e os dois beberam juntos.

No início da madrugada teve início uma discussão do casal. A mulher estava exaltada e começou a depredar o veículo de ambos. Nesse momento, o companheiro sacou a arma de fogo e disparou ao menos três vezes contra ela. A mulher caiu ferida e morreu minutos depois. Em seguida, o sargento Pádua atirou contra a própria cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conseguiu resgatar com vida o policial. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Tucuruí, onde está internado. O quadro clínico do paciente não foi divulgado.

Policiais Militares do 13º Batalhão da PM de Tucuruí isolaram o local para a Polícia Científica do Pará periciar a cena do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Divisão de Homicídio instaurou inquérito criminal para esclarecer a ocorrência.

Fonte: Correio Carajás