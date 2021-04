RIO MARIA: Cantor Juliano, da dupla Jotta Lima e Juliano morre vítima de covid-19

A voz afinada, e o sorriso fácil e simpático de Adão Fernandes (45), não será mais possível ser ouvida e visto nos palcos nem nas rodas de amigos, na tarde desta quinta feira (29) a direção do Hospital Regional de Redenção comunicou oficialmente à família que o cantor Juliano da dupla Jotta Lima e Juliano não resistiu e veio a óbito, vítima de complicações do Coronavírus.

Há 22 dias Juliano testou positivo para Covid-19 e vinha fazendo o tratamento em casa, seis dias atrás ele foi internado em um hospital de Rio Maria, com três dias a sua situação se complicou e ele foi transferido para uma UTI do Hospital Regional em Redenção onde ficou três dias internado sendo necessário o processo de intubação, mas ele não resistiu e morreu na tarde de hoje.

Juliano deixa a esposa, Elza Maria Fernandes (51) e cinco filhos, o mais novo com 14 anos e o mais velho com 24 anos. Ele era natural de Conceição do Araguaia e morava em Rio Maria desde sua adolescência. Ultimamente ele trabalhava em uma loja de nutrição animal e cuidava da carreira artística, ensaiando e fazendo apresentações.

Em 2016 ele deu início a sua carreira como cantor formando dupla com Jotta Lima. A dupla já era bastante conhecida no estado do Pará, inclusive eles já faziam parte do rol dos artistas paraenses, tendo participado dos quadros Sons do Pará da TV liberal / Globo e Talentos da Amazônia do Governo do Estado. A dupla já estava com ingresso garantido para o cenário nacional da música sertaneja, pois estavam com agenda definida para por voz em um CD que estava sendo produzido em um tradicional estúdio na capital da música sertaneja Goiânia, e certamente a dupla despontaria para o sucesso.

Em Rio Maria e toda região Araguaia paraense, a morte de Juliano causou muita comoção. A prefeitura do município decretou luto oficial por três dias. Confira a baixo o vídeo que mostra o talento de Juliano (Lourivan Gomes / da redação)