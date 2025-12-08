União Brasil expulsa ministro de Lula

A Executiva Nacional do União Brasil decidiu nesta segunda-feira (8) expulsar o ministro do Turismo, Celso Sabino, após ele se recusar a deixar o governo Lula (PT). Em 18 de setembro, o partido deu 24 horas para que todos seus filiados saíssem do governo, sob “pena de prática de ato de infidelidade partidária”.

“A Comissão Executiva Nacional do União Brasil decidiu, durante reunião realizada na tarde desta segunda-feira (8), pela expulsão com cancelamento de filiação do deputado federal e atual ministro do Turismo, Celso Sabino”, disse a legenda, em nota.

Após o ultimato, Sabino chegou a comunicar a gestão petista que entregaria o cargo, mas acabou adiando seu desembarque. Com o descumprimento, ele foi suspenso do partido por dois meses e perdeu a presidência do diretório no Pará.

A expectativa é que Sabino dispute uma das vagas do Pará ao Senado nas eleições de 2026. A príncipio, ele continuaria no Ministério do Turismo para acompanhar a realização da COP 30 em Belém, considerada uma vitrine para sua candidatura.

Segundo o partido, a expulsão “decorre de uma representação apresentada contra Sabino, que permaneceu no Governo Federal, em atitude contrária a uma determinação do partido anunciada em setembro envolvendo todos os filiados”. Além disso, a liderança da legenda determinou que o diretório do Pará passará a ser presidido por uma Comissão Executiva Interventora. (A Notícia Portal com informações de Camila Abrão e Vinicius Sales do Gazeta do Povo: Foto: Fábio Rodrigues Agência Brasil)