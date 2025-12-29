NoticiasPolícia

Três policiais militares do PA são presos suspeitos de roubo no MA

Segundo as investigações, um grupo, formado por três policiais e um civil, é suspeito de envolvimento em um roubo a uma loja no Maranhão.

29/12/2025
Uma das vítimas compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Capitão Poço e reconheceu os suspeitos. Com os quatro homens, os policiais apreenderam armas e celulares

A Corregedoria da Polícia Militar do Pará foi acionada neste sábado (27) após a prisão de quatro homens, entre eles três policiais militares, em Capitão Poço, no nordeste do estado.

Segundo a Polícia Civil, os quatro suspeitos foram detidos durante a abordagem a um veículo que teria sido utilizado em um roubo a uma loja localizada no estado do Maranhão.

Uma das vítimas compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Capitão Poço e reconheceu os suspeitos. Com os quatro homens, os policiais apreenderam armas e celulares

Todos receberam voz de prisão por roubo e foram conduzidos para a Delegacia de Capitão Poço, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante pela autoridade policial. (A Notícia Portal com informações do G1 Pará/ Foto: Reprodução Redes sociais)

29/12/2025

Notícias relacionadas

Cumaru do Norte: Foragido da justiça do Maranhão é preso

04/04/2023

PREFEITURA DE REDENÇÃO APOIARÁ A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL NO PARATOCAN 2023

30/10/2023

Ministério da Defesa atenderá pedido do Pará e levará usina de oxigênio a oeste do estado

20/01/2021

Prefeitura de Santana de Araguaia inaugura creche

07/03/2019
Botão Voltar ao topo