MÁRCIO MIRANDA LANÇA CAMPANHA EM CASTANHAL

Presidente da Alepa por 3 vezes, Márcio Miranda lança sua campanha a Deputado Federal na cidade modelo neste sábado (27/06) às 17h_

Márcio Miranda tem experiência no legislativo, foi 5 vezes Deputado Estadual e agora coloca seu nome a disposição para representar o Estado do Pará em Brasília. Com 65 anos, é casado, médico, pecuarista e militar reformado.

O evento de lançamento da campanha será em Castanhal (PA) reduto eleitoral de Márcio Miranda, o grande evento oficilizará uma das canditaduras com menos rejeição em todas regiões do Estado, em especial no Sul do Pará, onde Márcio Miranda tem aceitação em vários municpios da microregião.

O evento acontece as 17h na Casa de Shows Paraíso, o evento terá a participação de milhares de apoiadores e autoridades.

Considerado o campeão de verbas, quando exercia o cargo de Deputado Estadual, na aplicação de obras e políticas públicas na capital e no interiores mais distantes do Estado.

O slogan de sua campanha foi escolhido pelos próprios apoiadores “O campeão voltou”. (A Notícia Portal – Redação)