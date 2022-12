Redenção: Natal de luz 2022

O Natal em Redenção começará nesta sexta-feira (02/12), a partir das 19h, no Parque Ambiental que ficará totalmente iluminado, enfeitado e com um clima natalino perfeito para famílias, amigos e quem aprecia essa época do ano, com a entrega da chave da Casa do Papai Noel e a inauguração da iluminação do local, pelo prefeito Marcelo Borges.

“Que neste Natal e a chegada do Ano Novo as famílias sintam ainda mais forte o significado da palavra Amor. Que sejamos iluminados pelas luzes da Paz, da União e da Solidariedade, transformando os nossos dias, em dias de felicidade!”, mensagem do Prefeito de Redenção, Marcelo Borges.

Haverá grande programação durante as festividades de Natal, de terça-feira a domingo, pois na segunda-feira o Parque estará fechado para manutenção.

As apresentações culturais, artísticas e religiosas acontecerão no período noturno nos finais de semana. A Prefeitura vai disponibilizar ônibus direto dos setores mais distantes da cidade para o Parque Ambiental.

Fonte: Ascom/Prefeitura de Redenção.