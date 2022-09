Menina de 11 anos é encontrada morta após sair para ir à igreja

Uma menina de 11 anos foi encontrada morta em Cachoeira do Pajeú, interior de Minas Gerais, após deixar sua casa para ir à igreja, neste domingo (18). De acordo com informações da polícia, um adolescente de 16 anos confessou tê-la enforcado enquanto praticava relações sexuais com ela, em um matagal da região.

Quando foi localizada pelas autoridades, Suzana estava sem roupas, com uma lesão na cabeça, e marcas de enforcamento. Segundo o rapaz, ele a teria encontrado por volta das 20h, e a relação teria ocorrido com o consentimento da menina.

O adolescente conta que, em determinado momento do ato sexual, ele começou a enforcar Suzana. Ao notar que a garota já não respirava mais, ele deixou o local às pressas, levando o celular dela. Ele chegou a roubar o carro do tio na noite do crime, mas foi encontrado pelos policiais e foi apreendido. O caso é tratado pelas autoridades como estupro. (A Notícia Portal / com informações de Pleno News).