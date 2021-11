Curtas-metragens produzidos por jovens paraenses estreiam na sala virtual do Cine Babaçu

Jovens de comunidades dos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Curionópolis e Canaã dos Carajás, localizados no sudeste do Pará, apresentam ao público filmes que produziram ao longo dos últimos meses nas oficinas de cinema do Cultura na Praça. O projeto, que ocorre desde 2017, é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, apoio do Centro Cultural Tatajuba e realização da Vivas Cultura e Esporte, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo – Governo Federal.

Com temas e estilos diversos, os curtas vão desde um documentário que resgata a história de uma comunidade até uma ficção científica futurista. Antes de ficarem disponíveis para todo mundo na sala virtual do Cine Babaçu (www.culturanapraca.art.br), ao lado dos curtas produzidos no Maranhão e que já estrearam, os filmes são exibidos em sessões de formatura, realizadas na comunidades da vila São Raimundo, em Bom Jesus do Tocantins; Serra Pelada, em Curionópolis; na Vila Nova Jerusalém, em Canaã dos Carajás.

Christiana Saldanha, gerente do Instituto Cultural Vale, destaca o potencial de transformação social junto às comunidades proporcionado por projetos desta natureza. “O projeto Cultura na Praça promove encontros pautados na valorização de diversas culturas, de suas raízes e identidades locais, com a formação de grupos de jovens e construções coletivas de conteúdos audiovisuais. Uma forma de despertar os olhares para o presente e refletir sobre o futuro”, comenta.

Assim como foi na realização das oficinas, todas as sessões contarão com protocolos de prevenção a COVID-19, como distanciamento social e uso obrigatório de máscara.

“A exibição de formatura é o coroamento desse momento lindo que foram as oficinas”, avalia Gilberto Scarpa, coordenador do Cultura na Praça. “Os alunos se esforçaram, mostraram que têm curiosidade, responsabilidade, compromisso e talento de sobra para despontar para o Brasil e para o mundo, se assim desejarem. Estamos muito felizes com os filmes que eles realizaram e tenho certeza que o público vai gostar também.”

(Com informações Fato Regional)