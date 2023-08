Foi registrado um acidente de transito na noite do último domingo (13), em Xinguara, no sul do Pará.

O acidente registrado na Rua 06 no bairro Itamaraty envolveu um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta. O condutor da motocicleta sofreu escoriações leves.

De acordo com informações, um problema mecânico no caminhão causou o acidente.

A Policia Militar foi até o local, e realizou os procedimentos de praxe. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)