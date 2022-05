Pará: Seduc abre cerca de 3 mil vagas de cursinho preparatório para o Enem a pessoas de baixa renda

A plataforma assegura mais de 1,2 mil vídeos aula e conteúdos preparatórios como: Apostilas, materiais didáticos, slides, que podem ser acessados a qualquer hora e por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet. As inscrições para essa modalidade também serão feitas no site da Seduc. “Em 2021, começamos os trabalhos em agosto, mas tivemos vários alunos no pódio das principais universidades do estado. É um projeto que deu muito certo, o que fez a gente ampliar as vagas este ano, beneficiando também alunos que já concluíram o ensino médio, já que ano passado as vagas eram restritas a quem estava cursando o terceiro ano do ensino médio”, disse o coordenador do Polo Enem Metropolitano, Professor Diego Maia. (Fonte: G1 Pará)