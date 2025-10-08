Uepa divulga editais de Residência Médica e Multiprofissional com início em 2026

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu inscrições on-line para dois Processos Seletivos de Programas de Residência em Saúde. Estão disponíveis o Processo Seletivo Unificado 2026 (PSU/2026), voltado aos Programas de Residência Médica, e o Processo Seletivo do Programa de Residência em Saúde, nas modalidades multi e uniprofissional.

O PSU/2026 para os Programas de Residência Médica terá inscrições abertas de 16 a 30 de outubro. São 198 vagas para a Região Metropolitana de Belém (RMB) e 27 vagas para o município de Santarém, com início das atividades previsto para março de 2026. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, neste link, na página de processos seletivos. As informações completas estão disponíveis no edital 116-2025.

O edital segue normas estabelecidas pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e Comissões de Residência Médica (Coremes) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Hospital Ophir Loyola (HOL), Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) e Secretaria Municipal de Saúde de Belém.

O PSU/2026 terá uma única etapa de caráter classificatório e eliminatório, para os PRMs de acesso direto e com pré-requisito, realizada por meio de prova objetiva no dia 18 de janeiro de 2026, que ocorrerá em Belém e Santarém. Os PRMs da Uepa, HOL, FHCGV, FSCMPA, HMUE e Sesma são credenciados pela CNRM e Ministério da Educação (MEC).

Entre as especialidades estão Anestesiologia, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia da Mão, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Geral, Cirurgia Oncológica, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia e Metabologia, Endoscopia, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia, Hemodinâmica, Hepatologia, Mastologia, Medicina da Família e Comunidade, Medicina da Família e Comunidade – Saúde Mental; Medicina de Emergência; Medicina Intensiva; Medicina Intensiva Pediátrica; Nefrologia; Nefrologia Pediátrica; Neonatologia; Neurocirurgia; Neurologia; Neurorradiologia; Oncologia Clínica; Ortopedia e Traumatologia; Pediatria; Psiquiatria; Radiologia e Diagnóstico por Imagem; Radiologia e Diagnóstico por Imagem; Reumatologia e Urologia.

As 27 vagas para Santarém estão distribuídas entre as especialidades de Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina da Família e Comunidade, Medicina Intensiva, Neurocirurgia, Oncologia Clínica, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria e Urologia. Para esclarecimento e dúvidas sobre o processo seletivo, o interessado pode entrar em contato somente pelo e-mail: residenciamedica@uepa.br.

O PSU/2026 será executado pela Uepa, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA) e do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), com o acompanhamento da Comissão do PSU/2026.

Residência Multi e Uniprofissional

A Uepa também publicou o edital 117-2025 para o processo seletivo dos Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, com início previsto para março de 2026. No total, estão disponíveis 205 vagas Multiprofissionais e 11 vagas Uniprofissionais, distribuídas entre Belém, Santarém, Marabá, Tucuruí, Redenção, Bragança, Ananindeua e Conceição do Araguaia. As inscrições devem ser realizadas de 7 a 23 de outubro, exclusivamente pelo site de processos seletivos da universidade, no link disponível aqui.

Os programas são voltados a profissionais da saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, cirurgiões-dentistas, farmacêuticos, biomédicos, educadores físicos e fonoaudiólogos interessados em atuar em pós-graduação Lato sensu, com formação em serviço vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

As especialidades na modalidade multiprofissional incluem: Saúde da Família, Atenção à Saúde Mental, Atenção em Cardiologia, Nefrologia, Urgência e Emergência, Oncologia com ênfase em Cuidados Paliativos, Saúde da Mulher e da Criança, Atenção em Ortopedia e Traumatologia, Terapia Intensiva, Hemoterapia e Hematologia, entre outras. Já na modalidade Uniprofissional, são ofertadas vagas em Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial, Enfermagem Oncológica, Enfermagem em Centro de Terapia Intensiva e Enfermagem em Clínica Cirúrgica Oncológica.

A seleção será composta por duas etapas: prova objetiva, marcada para 14 de dezembro de 2025, nos municípios de Belém, Marabá, Conceição do Araguaia, Santarém e Tucuruí; e análise de Currículo Lattes. O resultado final está previsto para 20 de fevereiro.

Os programas funcionam em regime de dedicação exclusiva, com duração de 24 meses para a maioria das áreas e 36 meses para a especialidade em Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial. A carga horária é de 60 horas semanais, sendo 80% prática e 20% teórica. Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser encaminhadas para o e-mail psremus@uepa.br

Ambos os editais concedem isenção da taxa de inscrição para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos. Outras informações sobre bolsas e demais regras, os interessados devem ler e conhecer os editais completos que estão disponíveis no site da Uepa. (A Notícia Portal com texto de colaboração com Vitória Balieiro, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Diane Maués (Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS/ Uep/ Foto: Sidney Oliveira Arquivo Ascom UEPA)