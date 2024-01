Redenção: Homem Acusado de Furtos é Assassinado no Setor São José

Na madrugada desta terça-feira (30), um homem foi encontrado morto na rua Leopoldo R dos Santos, no setor São José, próximo à assembleia de Deus. Identificado como Leandro de Araújo Santos, conhecido como ‘Baiano’, o indivíduo estava caído no chão ao lado de uma bicicleta, com um botijão de gás de cozinha amarrado na garupa e um ventilador próximo. O corpo apresentava múltiplas perfurações, indicando disparos de armas de fogo como causa da morte.

A polícia, acionada após relatos de moradores que ouviram tiros, chegou ao local para preservar a cena do crime. Não havia testemunhas oculares no momento do ocorrido, e até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou possíveis motivações para o assassinato. A polícia civil segue investigando o caso.

Após a divulgação da foto de Leandro de Araújo Santos, diversas pessoas o reconheceram por práticas de furto. Um vídeo circula nas redes sociais, mostrando-o dentro de uma loja sendo pego em flagrante, o que pode indicar uma possível ligação entre seu histórico criminal e o trágico desfecho de sua vida.(A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)