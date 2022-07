TUCUMÃ-PA: Chacina deixa três pessoas mortas e uma ferida no Residencial Vale das Rosas

Foram identificadas as três pessoas que foram assassinadas na noite de terça-feira (26), em um residencial na cidade de Tucumã, no sul do Pará.

Eliane Silva Raiol (34) e Kleber Raiol Gurjão (20), morreram na hora , após serem atingidos pelos dois atiradores encapuzados que entraram na residência que fica localizada no Residencial Vale das Rosas, e foram atirando na direção das pessoas que estavam na sala da residência. As duas primeiras vítimas da chacina eram integrantes da mesma família, sendo tia e sobrinho.

A terceira vítima fatal, foi a adolescente Mikaelly Santos Silva (17), que estava grávida do sétimo mês de gestação. Mikaelly foi atingida com um tiro na cabeça e chegou a ser socorrida para o Hospital Público Regional de Redenção, mas não resistiu aos ferimentos indo a óbito a caminho da unidade de saúde. A criança que estava no ventre da adolescente não sobreviveu.

Uma quarta pessoa chegou a levar um tiro de raspão no rosto. A Polícia Civil procura por informações que possam ajudar na identificação dos autores do triplo homicídio. O crime abalou os moradores do Residencial. (A Notícia Portal / Com informações de BuiuNews)