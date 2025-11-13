Polícia Federal deflagra operação em combate ao desmatamento ilegal no Pará

Nesta quinta feira (13/11), a Polícia Federal deflagrou a Operação fazenda Cafundó, que visa combater o crime de desmatamento ilegal em terras da União, nos municípios de Mojuí dos Campos/PA e Marabá/PA .

Durante o cumprimento do mandado de busca foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos que serão submetidos a análise pericial para a coleta de provas e identificação dos responsáveis por desmatarem mais de 800 hectares de floresta nativa na Amazônia. Ademais, durante o cumprimento de mandado de busca em Marabá/PA foi encontrado arma de fogo sem registro e feito o flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A iniciativa reforça o compromisso das autoridades no enfrentamento à desmatamento na Amazônia, destacando a importância da atuação policial no combate a esses crimes. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Foto: Divulgação)