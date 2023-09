Cirurgião Geral, Dr. Faure Lopes é encontrado sem vida em sua residência

Redenção perde um grande médico cirurgião geral, Dr. Faure Lopes. Seu corpo foi encontrado sem vida na manhã desta quarta-feira (13), por volta das 10h30 em cima da sua cama, dentro da sua residência, no setor Buriti 1.

A polícia foi acionada e constatou o óbito, o Instituto Médico Legal (IML) faz perícia para descobrir a causa da morte. A polícia Civil de Redenção também investida para melhores esclarecimentos.

Dr. Faure Lopes tinha 50 anos e atualmente atendia em Redenção, Água Azul do Norte, Xinguara e Santa Maria das Barreiras. A morte do médico causa bastante comoção na região, que tem se manifestado por meio das redes sociais, prestando homenagem pelo excelente trabalho prestado à população. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira com informações de Karlos Wonnei).