TREMOR DE TERRA É SENTIDO EM BREVES, NO MARAJÓ

O fenômeno também foi registrado pelo Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília (UnB) e mais de 20 sismógrafos instalados no Brasil, que fazem parte da rede sismográfica brasileira.

Para os especialistas, a magnitude de 4.3 é considerada moderada e epicentro do tremor de terra provavelmente aconteceu em área distante do centro urbano, sendo sentido com leve efeitos na cidade. Se o epicentro ocorresse dentro da cidade, os danos poderiam ser maiores.