Tucumã chora a perda dos irmãos Júlio e Vera, pilares da educação e saúde local

A cidade se despede de duas vidas dedicadas ao serviço público, deixando um legado de amor, dedicação e saudade.

17/10/2025
A manhã desta sexta-feira (17) foi marcada por profunda comoção em Tucumã, sul do Pará, com o sepultamento dos irmãos Júlio César, de 62 anos, e Vera Regina, de 64 anos, encontrados mortos dentro de casa na última quarta-feira (15). Ambos eram reconhecidos por mais de 40 anos de contribuição às áreas da Saúde e Educação, deixando um legado que ultrapassa gerações.

O velório, que começou às 22h de quinta-feira (16) na Igreja São Francisco de Assis, no bairro das Flores, reuniu familiares, amigos, colegas de profissão, alunos e moradores, todos emocionados ao se despedirem de duas pessoas que marcaram profundamente a história da cidade. O sepultamento ocorreu no Cemitério Bosque da Saudade, por volta das 10h.

Testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para esclarecer as circunstâncias da tragédia. Tucumã se despede, com dor e saudade, de duas vidas que foram sinônimo de dedicação, afeto e serviço à comunidade.

Júlio César, conhecido por seu espírito generoso, havia se aposentado, mas nunca deixou de se dedicar à comunidade. Vera Regina, professora e secretária de Saúde, era também cuidadora do irmão e uma referência de dedicação e carinho para todos que a conheciam.

“É lamentável. Júlio já estava aposentado, e Verinha foi minha professora e parceira de profissão. Sempre dedicada, ela concluiu recentemente o mestrado em Educação Especial. É uma perda imensa para a família e para toda a sociedade. Todos nós sentiremos sua falta.”

“Vamos enterrar nossos amigos, pessoas fundamentais para Tucumã. Júlio foi o primeiro repórter e radialista da cidade, sempre pronto a alegrar crianças e idosos, enquanto Vera dedicou sua vida à educação e à saúde. Eram incansáveis. Hoje, este ciclo se encerra, mas suas memórias permanecerão vivas em nossos corações.”

Em razão do falecimento dos irmãos, a Prefeitura Municipal de Tucumã decretou três dias de luto oficial.
A Polícia Civil investiga o caso, analisando se trata de latrocínio ou crime passional. Até o momento, não há sinais de arrombamento ou luta corporal.

Testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para esclarecer as circunstâncias da tragédia. Tucumã se despede, com dor e saudade, de duas vidas que foram sinônimo de dedicação, afeto e serviço à comunidade.

