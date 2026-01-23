Politica

TJMA determina intervenção em Turilândia

O governador tem 15 dias para nomear o interventor, que deve ser prioritariamente alguém com notório saber na administração público.

23/01/2026

Durante a sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça do Maranhão, a corte estadual julgou procedente o pedido do Ministério Público para determinar a intervenção do governo estadual na cidade de Turilândia, que vive caos administrativo em função da prisão do prefeito, da vice-prefeita e manutenção de todos os vereadores em prisão domiciliar após a operação Tântalo II, do Gaeco, demonstrar um esquema que teria desviado mais de R$ 56 milhões dos cofres públicos.

O governador tem 15 dias para nomear o interventor, que deve ser prioritariamente alguém com notório saber na administração público.

O realtor do caso, desembargador Gervásio Protásio, solicitou a sessão extraordinária com urgência ao presidente da seção de Direito Público, desembargador Cleones Cunha, e teve o pedido atendido.

No seu voto, Gervásio demonstrou a necessidade da intevenção, que foi aprovada por unanimidade.

O município terá um interventor nomeado pelo governador Carlos Brandão pelo prazo de 180 dias. O governador tem 15 dias para nomear o interventor, que deve ser prioritariamente alguém com notório saber na administração público. O interventor deverá apresentar relatório sobre as suas medidas e a situação do município em 90 dias. ( A Notícia Portal com informações do Blog do Clodoaldo Corrêa/ Foto: Divulagação)

23/01/2026

Notícias relacionadas

CNH Pai’D´Égua: inscrição para carteira de motorista gratuita no sul do Pará começa em 24 de junho com 7 mil vagas

19/03/2024

Grave acidente na BR-155 deixa uma vítima fatal próximo a Rio Maria

15/03/2025

EDITAL FRIGOL SÃO FÉLIX DO XINGU

29/01/2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPFRA

02/01/2023
Botão Voltar ao topo