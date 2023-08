Água Azul do Norte: Hoje (23) começou as atividade do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) nas escolas.

Atendendo solicitação da Secretaria De Educação, a Polícia Militar deu início nessa quarta-feira (23) as aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência em Água Azul do Norte.

Nessa fase inicial, o programa foi inserido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Água Azul e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Abilio Rodrigues de Moncao nas turmas do 5º e 7º ano.

O PROERD tem duração de três meses, sendo aplicado 10 lições com temas variados como drogas, comportamento, disciplina, amizades, bullying e outros. As aulas serão ministradas por uma equipe de policiais instrutores do programa que receberam treinamento especial para atuar nas escolas. A equipe é composta pelo Sargento Ferreira, Cabo Ariosmar, Cabo Sena, Soldado Lucimar, Soldado Cordeiro e Soldado Alcântara.

A Prefeitura Municipal decidiu implantar o PROERD nas escolas de Água Azul do Norte visando desviar as crianças e adolescentes desse problema mundial que é as drogas. A Polícia Militar realiza por meio desse programa um trabalho preventivo e em conjunto, a polícia, escola e família podem somar na formação de bons cidadãos. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)