TENENTE-CORONEL RONI ALVES RECEBE MOÇÃO DE APLAUSOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

Em agradecimento aos relevantes serviços prestados na área de segurança pública do Município de Cumaru do Norte, ocorreu no dia 14/06/21 a entrega da Moção de Aplausos ao Comandante do 7° BPM TEN CEL ALVES, honraria esta proposta pelo vereador Daelson Arruda da Silva (MDB) e aprovada por unanimidade.

Tenente-Coronel Roni Alves. assumiu no mês passado o comando do 7º Batalhão Araguaia de Polícia Militar.

Natural de Belém e formado em Administração, o militar tem 22 anos de polícia e está em Redenção desde 2002.

Em 2020, assumiu o comando da 30ª Companhia de Santana do Araguaia. Em 7 meses realizou um trabalho inédito na cidade reduzindo os índices de criminalidade, no combate ao roubo de gado, no tráfico de drogas e nos constantes assaltos.

O resultado de sua atuação foi imediato, levando o alto comando da PM no Estado a promovê-lo ao posto de tenente-coronel, assumindo o comando do 7º Batalhão Araguaia de Polícia Militar.

Com 119 homens na ativa, o 7°BPM é responsável pela segurança de Redenção, Pau D´Arco, Cumaru do Norte e Casa de Tábua.

Umas das primeiras medidas do Coronel Alves foi realizar um levantamento dos índices de ocorrências policiais, “a ideia é traçar novas estratégias de combate à criminalidade, por a PM nas ruas e abordar suspeitos de forma mais efetiva para proteger a população de bem”, disse o comandante. “Quero que as pessoas tenham a PM como parceria e amiga em qualquer situação”, finaliza o tenente-coronel.

Da redação.